Nuove sanzioni americane contro l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Al Jazeera, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato in una dichiarazione di aver imposto nuove sanzioni contro l'Iran.

Nella dichiarazione pubblicata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a questo proposito, si sostiene che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato 5 individui, 4 entità e 9 navi legate all'Iran.

Secondo Al Jazeera, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sostenuto: le sanzioni prendono di mira individui, una società di servizi legali a Panama e compagnie di navigazione legate a Singapore e agli Emirati Arabi Uniti.