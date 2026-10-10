Il Leader della Rivoluzione: i segni della marcata influenza di Faraja nelle recenti guerre sono diventati più evidenti

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Mehr, il Leader Supremo in un messaggio pubblicato in occasione della Settimana delle forze dell'ordine ha affermato: il ruolo marcato di Faraja a diversi livelli, dai ranghi di comando e di stato maggiore ai commissariati e ai posti di polizia, per garantire la sicurezza negli ultimi anni è diventato più evidente, e i segni di questa influenza si sono manifestati più chiaramente nella seconda e terza guerra imposta

Questa sicurezza fornisce diverse dimensioni sociali, morali e di tranquillità pubblica nella società, e un servizio così prezioso, oltre al jihad sulla via di Dio, gode di un forte sostegno sociale. Il ruolo marcato di Faraja a diversi livelli, dai ranghi di comando e di stato maggiore ai commissariati e ai posti di polizia, per garantire la sicurezza negli ultimi anni è diventato più evidente, e i segni di questa influenza si sono manifestati più chiaramente nella seconda e terza guerra imposta. La concentrazione e l'insistenza del nemico criminale americano-sionista nel colpire i diversi livelli di Faraja, dai livelli più alti alle sue avanguardie, ha inoltre reso l'importanza di questa istituzione più che mai evidente. Ma questi sforzi disperati e questi colpi malevoli contro i pilastri dell'ordine e della sicurezza della società, per i quali non esiste un equivalente nella storia, non hanno fatto sì che le coraggiose forze di Faraja arretrassero di un iota dalla loro missione, e anche nelle strade e nelle auto hanno svolto lo stesso ruolo e gli stessi compiti che svolgevano nelle loro sedi e quartieri generali