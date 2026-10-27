Il generale di divisione Abdollahi: nessun natante in violazione sarà al sicuro

Secondo il servizio dell'agenzia di stampa Abna, il generale di divisione Abdollahi, capo di stato maggiore delle forze armate del nostro paese, ringraziando i combattenti devoti dell'esercito, dei Guardiani della Rivoluzione e del Basij, ha annunciato: Contrariamente alle affermazioni propagandistiche e mediatiche dei leader americani secondo cui lo Stretto di Hormuz è aperto e libero, questa via d'acqua strategica è completamente chiusa ed è gestita sotto il controllo e la supervisione della potente marina dei Guardiani della Rivoluzione.

Il generale di divisione Abdollahi durante la visita alle coste del Mar Oman ha également annunciato: Le forze navali e terrestri dell'esercito, pur godendo di elevata prontezza e morale, esercitano un controllo e una sorveglianza completi sulle acque libere del Mar Oman e sulle sue coste, e tenendo sotto osservazione tutti i movimenti del nemico nella regione, non consentono il transito ai natanti in violazione.

Il capo di stato maggiore delle forze armate in queste visite, avvenute con la presenza dei comandanti delle forze navali dei Guardiani della Rivoluzione e dell'esercito, ha annunciato: L'intera regione del Golfo Persico e le sue isole, il Mar Oman e le sue coste, e l'est e l'ovest dello Stretto di Hormuz con altissima capacità sono sotto il controllo delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, e oltre alla chiusura dello Stretto di Hormuz, a nessun natante è permesso transitare in questa via d'acqua strategica al di fuori degli accordi iraniani.

Ha avvertito: qualsiasi natante in violazione che per qualsiasi motivo voglia transitare al di fuori del percorso stabilito e degli accordi iraniani, la sua sicurezza sarà messa a rischio e subirà gravi danni.

Il generale di divisione Abdollahi ha poi annunciato: Le forze armate nella regione del Golfo Persico, nelle isole, nello Stretto di Hormuz e sulle coste del Mar Oman sono presenti nella regione molto più preparate che in passato e con equipaggiamenti nuovi e più avanzati di prima, con potenza e autorità, e affronteranno qualsiasi malvagità e aggressione del nemico con maggiore severità che in passato.