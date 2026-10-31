Due petroliere in violazione fermate nelle acque meridionali dello Stretto di Hormuz

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, l'ufficio relazioni pubbliche della Marina dell'IRGC ha annunciato: due petroliere in violazione, una nella zona orientale e l'altra nella zona occidentale dello Stretto di Hormuz, che intendevano percorrere una rotta non autorizzata, hanno avuto un incidente e sono state fermate nelle acque meridionali dello Stretto di Hormuz.

Queste due petroliere hanno spento tutti i loro sistemi di navigazione e di localizzazione e, con il sostegno dell'esercito terrorista americano, tentavano di uscire dallo Stretto di Hormuz attraverso una rotta non autorizzata.

Dopo diversi avvertimenti radio e l'inosservanza da parte delle due petroliere, sono entrate in una zona non sicura, hanno avuto un incidente e sono state fermate sulla costa meridionale dello Stretto di Hormuz.

Il fermo e l'incendio delle navi in violazione sono il risultato della malvagità dell'esercito terrorista americano e dell'inosservanza e del disprezzo delle normative iraniane nello Stretto di Hormuz.