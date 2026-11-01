Araghtchi siamo contemporaneamente pronti alla difesa e alla diplomazia la scelta del percorso spetta all'America

Secondo l'agenzia di stampa Abna Seyed Abbas Araghtchi ministro degli Affari esteri riferendosi al viaggio della delegazione iraniana in Qatar e alla continuazione delle consultazioni con i mediatori qatarioti ha sottolineato che la Repubblica Islamica dell'Iran mantiene contemporaneamente la sua preparazione difensiva e diplomatica e la scelta del percorso futuro dipende dalla decisione e dalla razionalità della parte americana

Ha dichiarato in un colloquio con Khane Mellat sugli obiettivi del viaggio della delegazione iraniana in Qatar questo viaggio è stato effettuato a livello di vice ministro degli Affari esteri e con l'obiettivo di continuare le consultazioni con i mediatori qatarioti mediatori che nelle ultime settimane sono stati presenti anche a Teheran

Ha aggiunto che essenzialmente in questo viaggio non era stato progettato alcun programma per negoziare con la parte americana le consultazioni sul piano di due giorni con i mediatori dei negoziati continuano e sono in fase di attuazione ma non abbiamo ancora raggiunto un risultato definitivo Il raggiungimento di un risultato dipende anche dalle risposte che la controparte fornisce alle nostre domande

Il ministro degli Affari esteri sottolineando che l'Iran compie i suoi sforzi per portare avanti questo percorso ha espresso la speranza che ci sia razionalità anche dalla parte opposta per preferire la diplomazia ad altri percorsi

Araghtchi in un'altra parte del suo discorso riferendosi agli ordini del comandante supremo indirizzati agli alti comandanti militari ha precisato che questi ordini hanno chiaramente mostrato la volontà della Repubblica Islamica dell'Iran Le nostre forze armate hanno anche una missione perfettamente chiara e utilizzando le esperienze delle due guerre passate sono molto più forti di prima

Ha sottolineato in conclusione la Repubblica Islamica dell'Iran resta contemporaneamente pronta alla difesa e alla diplomazia e quale percorso sceglieranno gli americani dipende dalla loro razionalità