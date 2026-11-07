Islami: la minaccia di Trump riguardo alla «montagna Kolang» è un segno del loro sconforto

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Mohammad Islami, vicepresidente e capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, in risposta alla domanda dell'emittente Rashatoday ha dichiarato: il fatto che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, minacci costantemente di attaccare la «montagna Kolang» e abbia già utilizzato varie minacce riguardo all'attacco ad altri luoghi è un segno evidente del loro sconforto.

Islami ha aggiunto: allo stesso tempo, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha agito anche come agente e seguace obbediente dei nostri nemici e di fatto fornisce loro informazioni.

Ha osservato: questa azione di Grossi costituisce un abuso dei poteri delle istituzioni internazionali, il che mette in dubbio la credibilità e la legittimità di queste organizzazioni e rivela inoltre una grave debolezza sia nella «Carta delle Nazioni Unite» sia nel «Trattato di non proliferazione delle armi nucleari».

Il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica ha condannato fermamente l'applicazione di tali doppi standard da parte del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e ha dichiarato: questi doppi standard sono diventati così evidenti che ora vengono applicati apertamente.

Islami, in risposta alla domanda se l'Iran si ritirerà o meno dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ha anche aggiunto: questa questione richiede una decisione strategica e complessiva che rientra nelle competenze degli organi sovrani del paese.

Ha dichiarato: tuttavia, ciò che è importante è che il nostro paese prende le sue decisioni in un quadro strategico e più ampio basato su considerazioni di sicurezza nazionale e interessi nazionali.