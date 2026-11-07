Mohsen Rezaei: se iniziate una guerra, affronterete una risposta devastante

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il generale maggiore Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale, pubblicando un post su uno dei social network, rivolgendosi agli statisti americani, ha scritto: avete perso sia la guerra che le elezioni. Vance ha accettato la sconfitta, Rubio è in procinto di uscire, Hegseth sarà presto licenziato, e il comandante del CENTCOM ora è diventato podcaster!

Ha aggiunto: ora è proprio a Washington che dobbiamo far giungere questo messaggio all'orecchio di chi di dovere, che se iniziate una guerra, affronterete una risposta devastante.