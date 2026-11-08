Manifestazioni di sionisti contro Netanyahu a Tel Aviv

Secondo un rapporto dell'agenzia Abna che cita Al-Manar, centinaia di sionisti a Tel Aviv, organizzando una manifestazione massiccia, hanno chiesto ai leader del corrente di opposizione nel regime sionista di formare un gabinetto di coalizione con la partecipazione di partiti arabi. Il corrente di opposizione noto come «Blocco del cambiamento» ha ottenuto 67 seggi e i partiti arabi 19 seggi alle elezioni parlamentari del regime.

I sionisti che hanno partecipato a questa manifestazione hanno dichiarato che la formazione di un gabinetto degli oppositori e dei partiti arabi è l'unico modo per porre fine al potere di Netanyahu e iniziare una nuova fase politica nel regime sionista.

Hanno sottolineato che la coalizione di Netanyahu ha fallito alle elezioni del regime e ha perso la maggioranza.

I media del regime sionista hanno riferito la scorsa notte che Isaac Herzog, il capo del regime, ha ufficialmente incaricato Gideon Saar, il capo del partito Yesh Atid, di formare il gabinetto.

Saar avrà un periodo di 28 giorni per formare il suo gabinetto, che potrà essere prorogato di altri 14 giorni (per un totale di 42 giorni).