Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Esteri del nostro paese, pubblicando un post su uno dei social network, ha scritto: Gli elettori americani hanno fatto la loro scelta. Ora è il turno della Casa Bianca di scegliere.

Ha aggiunto: La nostra "offerta di due giorni" è sul tavolo: accettate le sue richieste, incluso porre fine alla guerra su tutti i fronti, e vedetene i risultati.

Il ministro degli Esteri del nostro paese ha osservato: Oppure scegliete la guerra e guardate come i nostri combattenti vigili e esperti riverseranno un inferno di fuoco sulle vostre teste sul campo di battaglia.