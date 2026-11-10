Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Bruno Rodríguez, ministro degli Esteri di Cuba, ha sottolineato che le azioni dei militari sionisti volte a impedire l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, e ciò in condizioni sfavorevoli per decine di migliaia di sfollati palestinesi, sono inaccettabili e criminali.

Ha aggiunto che i palestinesi, a causa della guerra e del genocidio nella Striscia di Gaza, sono stati costretti a rifugiarsi nelle tende, ma il calo delle temperature e le forti piogge hanno raddoppiato i loro problemi e hanno sommerso migliaia di tende.

Il ministro degli Esteri di Cuba ha chiesto alla comunità internazionale di non permettere la continuazione dei crimini del regime sionista nella Striscia di Gaza.

Anche il Movimento di Resistenza Islamica Hamas ieri, pubblicando un comunicato, ha annunciato che la catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza, a seguito della guerra genocida e della distruzione su vasta scala delle infrastrutture e dei mezzi di vita, continua, e con l'arrivo della stagione invernale, le sofferenze e i problemi degli abitanti e degli sfollati di questa regione si sono aggravati.

Hamas in questo comunicato ha sottolineato che il regime di occupazione continua in modo organizzato a gestire e alimentare la catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza e, nel quadro della guerra genocida in corso, cerca di approfondire e prolungare la crisi; un'azione che, secondo questo movimento, viene compiuta con l'obiettivo di spezzare la volontà del popolo palestinese e distruggere i mezzi di vita in questa regione, e ciò in condizioni in cui l'accordo di cessate il fuoco è già firmato.