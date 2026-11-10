Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando la televisione Bloomberg, Pete Hegseth, ministro della Guerra degli Stati Uniti, senza menzionare la natura pacifica del programma nucleare di Teheran e con un'ingerenza sfacciata e aperta negli affari interni dell'Iran, ha affermato: non è necessario essere popolari, ma può essere necessario. Qualcuno doveva opporsi alla continuazione del programma di armamenti nucleari iraniano! Per 47 anni nessun presidente ha voluto farlo! Non si può permettere loro di ottenere la bomba atomica!

Il ministro della Guerra degli Stati Uniti, al fine di sfuggire alle vaste pressioni del Congresso controllato dai democratici riguardanti il proprio impeachment, ha affermato: la storia giudicherà Trump con molta benevolenza e mitezza! Non ci preoccupiamo dell'impeachment. Domani mattina terrò una conferenza stampa al Pentagono su questo.