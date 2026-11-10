Bielorussia: l'Occidente si prepara apertamente alla guerra

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando BelTA, «Alexander Volfovich», segretario del Consiglio di sicurezza della Bielorussia, durante la quattordicesima riunione dei segretari dei consigli di sicurezza degli Stati membri della Comunità degli Stati Indipendenti a Mosca, ha dichiarato: la militarizzazione dell'Occidente con l'obiettivo di raggiungere la superiorità militare non è più nascosta, e i funzionari di questi paesi parlano apertamente della preparazione a una possibile guerra.

Riferendosi agli sviluppi della sicurezza e all'aumento delle minacce militari e informatiche, ha aggiunto: parallelamente a questo processo, cambia anche la natura delle pressioni esterne contro gli Stati indipendenti.

Volfovich ha sottolineato: i paesi occidentali stanno completando i meccanismi di applicazione della pressione combinata; meccanismi che vengono utilizzati con l'obiettivo di interferire negli affari interni dei paesi, indebolire la sovranità nazionale e influenzare i loro processi politici.

Il segretario del Consiglio di sicurezza della Bielorussia ha dichiarato che lo spazio postsovietico è diventato un'arena di pressioni combinate degli attori stranieri, e la Bielorussia affronta quotidianamente le conseguenze di queste pressioni.

La quattordicesima riunione dei segretari dei consigli di sicurezza degli Stati membri della Comunità degli Stati Indipendenti si è tenuta il 9 novembre 2026 (18 Aban 1405) a Mosca. L'esame delle sfide alla sicurezza regionale, delle minacce transfrontaliere, del terrorismo, del contrabbando e del contrasto alle minacce combinate è stato tra i temi centrali di questa riunione.