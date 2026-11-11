Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Massoud Pezeshkian, la mattina di mercoledì 20 Aban 1405 (11 novembre 2026), prima di partire per la Turchia per partecipare al vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 31), ha considerato questo vertice un'occasione importante per discutere della situazione climatica e delle questioni regionali, nonché per consultarsi con i leader di vari paesi.

Il presidente, riferendosi alla sua partecipazione a questo vertice su invito ufficiale del presidente turco, ha dichiarato: è il trentunesimo vertice dedicato alle questioni climatiche e ambientali, a cui parteciperanno 196 paesi del mondo, e tra questi, 71 paesi vi parteciperanno con i loro presidenti o primi ministri.

Il dottor Pezeshkian ha aggiunto: la partecipazione a questo vertice è un'occasione adeguata per parlare della situazione climatica e della regione in cui ci troviamo e dei problemi esistenti, parlare degli effetti distruttivi della guerra e delle aggressioni ed esprimere le nostre posizioni sulle azioni che gli Stati Uniti e Israele hanno compiuto nella distruzione dell'ambiente dell'Iran e della regione.

Il presidente, affermando che questo vertice è un'ottima occasione per incontrare i leader di vari paesi, ha dichiarato: finora sono previsti incontri con i leader e i funzionari di oltre 10 paesi, tra cui il rispettabile presidente della Turchia, con i quali discuteremo.

Il dottor Pezeshkian, riguardo alle relazioni tra Iran e Turchia, ha également dichiarato: le nostre relazioni con la Turchia sono a un livello molto buono e abbiamo molti punti in comune nelle questioni regionali, economiche, sociali e culturali, e naturalmente questi punti in comune possono essere molto efficaci nel consolidare le nostre relazioni e la sicurezza della regione.

Il presidente, riferendosi agli incontri con i leader di altri paesi a margine di questo vertice, ha precisato: in questi incontri si parlerà della posizione legittima della Repubblica islamica e dei crimini che gli Stati Uniti e Israele hanno commesso nella regione, e dei risultati delle loro azioni vergognose che hanno visto nelle proprie elezioni nei propri paesi e da parte del proprio popolo.

Il dottor Pezeshkian ha osservato: non solo negli stessi Stati Uniti e Israele, ma anche in Europa il risultato delle elezioni che si sono svolte è nel complesso contrario all'opinione dei guerrafondai, degli aggressori e delle persone che parlano falsamente di democrazia e diritti umani, ma agiscono contro tutti i loro slogan.

Il presidente, in conclusione, ha espresso la speranza che possiamo essere buoni messaggeri da parte del caro popolo e del nostro paese e ottenere buoni risultati.