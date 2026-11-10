Amir Jahanshahi: a ogni livello di minaccia diamo una risposta immediata, ferma e potente

Dichiarando che oggi le forze terrestri dell'esercito sono pronte ad affrontare qualsiasi tipo di minaccia, ha aggiunto: le forze terrestri, perno dell'esercito, confidando in Dio l'Altissimo e disponendo di una preparazione al combattimento intelligente, di capitale umano, di armamenti ed equipaggiamenti efficaci, e avvalendosi del potenziale spirituale e delle tecnologie moderne sotto la saggia guida della Guida suprema, sono pronte a dare, di fronte alle minacce a qualsiasi livello, una risposta immediata, ferma, potente e più intensa che mai.