Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando l'emittente NBC News, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti con 211 voti favorevoli contro 204 voti contrari ha rinviato alla commissione per l'esame la risoluzione di impeachment di Pete Hegseth, ministro della Guerra degli Stati Uniti; un'azione che di fatto ha portato alla sospensione di questo tentativo.

In questa votazione, Thomas Massie, il rappresentante repubblicano dello Stato del Kentucky, è stato l'unico membro repubblicano a votare contro la posizione del suo partito.

Massie, un critico di lunga data dell'amministrazione di Donald Trump, lunedì ha presentato una risoluzione di 34 pagine con privilegio speciale che conteneva otto capi d'accusa per l'impeachment del ministro della Guerra.

Secondo la procedura della Camera dei rappresentanti, le risoluzioni con privilegio speciale devono essere decise entro due giorni lavorativi della procedura legislativa; ciò significa che la Camera deve agire su di esse, archiviarle o rinviarle alla commissione.

Questo rappresentante repubblicano aveva anche presentato a settembre otto capi d'accusa contro Hegseth.

Aveva dichiarato che il ministro della Guerra degli Stati Uniti aveva commesso violazioni dei diritti umani, aveva iniziato la guerra contro l'Iran senza ottenere l'autorizzazione del Congresso e aveva commesso altre violazioni.

A quel tempo, il voto su questa risoluzione fu sospeso dopo che Mike Johnson, presidente della Camera dei rappresentanti, aveva concluso anticipatamente le sessioni della Camera alla vigilia delle elezioni di metà mandato.

Inoltre, Hakim Jeffries, il leader della minoranza democratica alla Camera dei rappresentanti, che si prevede sarà eletto alla presidenza di questa Camera a gennaio, aveva dichiarato in precedenza che i democratici, dopo aver preso il controllo del Congresso l'anno prossimo, avrebbero rimosso Hegseth da questo incarico.