Araghchi: La gente della nostra regione e gli americani sono stufi del regime israeliano

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi ha scritto sul suo account su uno dei social network: Il presidente degli Stati Uniti ha chiaramente capito che la stragrande maggioranza del popolo americano prova una forte avversione per Israele.

Il ministro degli Esteri del nostro paese ha aggiunto: È degno di nota il fatto che lui apparentemente non abbia ancora capito la ragione di ciò.

Araghchi ha detto: È chiaro che gli americani sono stufi del fatto che Israele inganni i governi americani e li trascini in guerre senza fine. La loro pazienza è esaurita. Quella della nostra regione allo stesso modo.