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Araghchi: La gente della nostra regione e gli americani sono stufi del regime israeliano

9 novembre 2026 - 11:27
Codice notizia: 1888385
Source: ABNA24
Araghchi: La gente della nostra regione e gli americani sono stufi del regime israeliano

Il ministro degli Esteri, reagendo alle recenti dichiarazioni di Trump riguardo alla visione dell'opinione pubblica americana sul regime israeliano, ha dichiarato: La gente della nostra regione, come i cittadini americani, è stufa degli inganni di Israele.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi ha scritto sul suo account su uno dei social network: Il presidente degli Stati Uniti ha chiaramente capito che la stragrande maggioranza del popolo americano prova una forte avversione per Israele.

Il ministro degli Esteri del nostro paese ha aggiunto: È degno di nota il fatto che lui apparentemente non abbia ancora capito la ragione di ciò.

Araghchi ha detto: È chiaro che gli americani sono stufi del fatto che Israele inganni i governi americani e li trascini in guerre senza fine. La loro pazienza è esaurita. Quella della nostra regione allo stesso modo.

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