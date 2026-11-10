Ambasciatore dell'Iraq: il viaggio di Zaidi a Teheran serve a ridurre le tensioni nella regione

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Yaser Abdul-Zahra al-Hajjaj, ambasciatore dell'Iraq in Iran, ha dichiarato all'agenzia di stampa irachena Waa: il viaggio di Ali Zaidi, primo ministro dell'Iraq, ha avuto un carattere particolare e non pubblico (riservato) ed è stato effettuato con l'obiettivo di esaminare le vie per ridurre le tensioni e abbassare il livello della guerra nella regione.

Yaser Abdul-Zahra al-Hajjaj, ambasciatore dell'Iraq nella Repubblica Islamica dell'Iran, lunedì ha confermato che il viaggio del primo ministro Ali Zaidi in Iran è stato un viaggio privato e non annunciato con l'obiettivo di discutere le vie per ridurre le tensioni nella regione.

Ha aggiunto: l'Iraq non è a margine degli eventi regionali, ma agisce attivamente in conformità con i propri supremi interessi nazionali, sotto la guida del primo ministro Ali Zaidi, e ha indirizzato i propri sforzi diplomatici verso la riduzione delle tensioni, la prevenzione di un'ulteriore escalation e il rafforzamento della stabilità regionale.

Ciò avviene mentre in precedenza alcune fonti avevano dichiarato ad Al-Hadath che il viaggio riservato effettuato da una delegazione irachena a Teheran era stato sotto la guida di Ali Zaidi, primo ministro dell'Iraq.

Queste fonti hanno aggiunto che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, nelle conversazioni telefoniche ha annunciato il proprio accordo con le proposte presentate dal primo ministro dell'Iraq.

Secondo queste fonti, Trump ha chiesto al primo ministro dell'Iraq di svolgere il ruolo di mediatore con Teheran.