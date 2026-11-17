Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, «Gholamhossein Darzi», ambasciatore e rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, ha avvertito: è molto preoccupante che alcuni paesi, che avanzano accuse infondate contro il programma nucleare pacifico del nostro paese e chiedono la cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, rifiutino persino di condannare gli atti di aggressione senza precedenti contro l'Iran.

L'ambasciatore e incaricato d'affari della Repubblica islamica dell'Iran ha aggiunto, lunedì sera ora locale, alla settima sessione della Conferenza sulla creazione di una zona libera da armi nucleari e altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente a New York: tali evidenti doppi standard indeboliscono gravemente la credibilità di questa conferenza e dei principi che è tenuta a rispettare.