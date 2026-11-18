Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il generale di divisione «Amir Hatami», comandante in capo dell'esercito, ha visitato la mostra dei programmi e delle attività distintive della Fondazione per la preservazione delle opere e la diffusione dei valori della Difesa sacra e della Resistenza nella seconda e terza Difesa sacra.

Il generale di divisione Hatami, a margine di questa visita, ringraziando l'intera Fondazione per la preservazione delle opere e la diffusione dei valori della Difesa sacra e della Resistenza, ha dichiarato: la Fondazione ha compiuto azioni preziose per la registrazione, la trascrizione, la conservazione e la fruibilità dei documenti e delle carte relative alla prima, seconda e terza Difesa sacra.

Il comandante in capo dell'esercito, proseguendo e accennando agli sviluppi regionali, ha affermato: il caro popolo iraniano nel periodo successivo alla Rivoluzione islamica, ogni volta che ha affrontato un'aggressione del nemico, l'ha contrastata con forza e fermezza ed è riuscito ogni volta a far fallire il nemico.

Ha aggiunto: anche oggi, considerate le condizioni esistenti e il fatto che il nemico sta preparando le proprie forze e ha introdotto nella regione una nuova portaerei, noi con vigilanza e precisione monitoriamo i movimenti del nemico e non perdiamo un istante per la preparazione.

Il comandante in capo dell'esercito ha dichiarato: in tutte le forze dell'esercito della Repubblica islamica dell'Iran, siano esse terrestri, navali, di difesa aerea o aeree, tutte, mentre monitorano con precisione il nemico, elevano istante per istante la propria preparazione.

Evidenziando che il nemico in precedenza ha commesso un errore e, attaccando l'Iran, è caduto in una trappola ed è stato colto dallo sconforto, ha precisato: considerati gli ordini che il Comandante supremo ha trasmesso agli alti comandanti delle forze armate, oggi le necessarie preparazioni sono state acquisite e se il nemico intraprenderà nuovamente un'azione, senza dubbio sarà affrontato in modo più schiacciante, più intenso e senza limiti geografici, lui e i suoi sostenitori.

Il generale di divisione Hatami ha dichiarato: speriamo che il nemico non commetta un errore di calcolo, ma se ciò accadesse, riceverà una lezione che sarà di ammonimento per tutti.