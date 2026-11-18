Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Nashra, Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, in reazione all'elezione di Metan Kahana come nuovo presidente della Knesset, ha definito questa misura una «vergogna eterna» e ha detto: il presidente della Knesset è stato eletto unilateralmente e con i voti dei sostenitori del terrorismo. Questo evento è una vergogna nella storia della Knesset.

Mentre, in seguito alle ripetute sconfitte del regime sionista sui vari fronti di guerra, l'opinione pubblica di questo regime nelle elezioni per la Knesset ha inflitto una dura sconfitta a Netanyahu, Netanyahu continua a parlare della formazione di un governo di unità sotto la sua presidenza e sostiene che gli abitanti dei territori occupati sono contrari alla consegna dell'amministrazione del regime a coloro che mancano di rispetto al suo inno e chiedono l'unità.

Netanyahu ha anche osservato: Gadi Eisenkot, presidente del partito «Yesh Atid» e incaricato di formare il futuro gabinetto, Naftali Bennett, presidente del partito «Yamina», e Avigdor Lieberman, presidente del partito «Israele casa nostra», invece dell'unità nazionale, hanno scelto di stare dalla parte dei sostenitori del terrorismo.

La Knesset del regime sionista ha eletto ieri martedì Metan Kahana, candidato del partito «Yesh Atid», con il sostegno dei deputati arabi e ottenendo la maggioranza di 66 voti su 120 deputati, come suo nuovo presidente. È succeduto ad Amir Ohana del partito Likud.