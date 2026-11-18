Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Reuters, il ministro degli Esteri australiano ha annunciato che il governo del suo paese ha sanzionato tre coloni sionisti e quattro entità legate agli insediamenti in Cisgiordania.

Il ministero degli Esteri australiano ha anche sottolineato che queste sanzioni includono individui ed entità che hanno avuto un ruolo nella violenza contro i palestinesi e nell'espansione degli insediamenti illegali in Cisgiordania.

Le persone sanzionate includono Daniela Weiss, Itamar Yehuda Levi ed Eliav Libi. Le organizzazioni Amana, Nahala e Hashomer Yosh e l'azienda Eyal Hari Yehuda sono state anch'esse inserite nella lista delle sanzioni.

Le misure dell'Australia includono il congelamento dei beni e il divieto di fornire servizi finanziari agli individui e alle entità sanzionati. Inoltre, le persone soggette a sanzioni non saranno autorizzate a entrare in Australia.

Il ministro degli Esteri australiano ha anche sottolineato che questa è la prima volta che il governo del suo paese sanziona un'azienda di costruzioni attiva negli insediamenti del regime sionista.