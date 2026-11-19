Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, l'ambasciata del nostro paese a Londra ha scritto nel suo account su uno dei social network in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia: "L'infanzia è un diritto e non deve essere vittima della guerra."

In questo messaggio si legge: "Per le ragazze di Minab la cui vita è rimasta incompiuta dai missili americani. Per i bambini di Lamerd la cui partita di pallavolo è diventata l'ultima partita della loro vita."

L'ambasciata dell'Iran ha anche commemorato Zahra Golpayegani, una bambina di 14 mesi che ha perso la vita accanto a suo nonno, il leader martire dell'Iran.

In un'altra parte di questo messaggio si fa riferimento alla situazione dei bambini di Gaza che, dopo essere sopravvissuti ai bombardamenti del regime sionista, ora lottano contro il freddo, le piogge e l'allagamento delle loro tende di alloggio.

L'ambasciata dell'Iran ha poi menzionato i bambini che sono stati avvelenati dall'uso di armi chimiche fornite dalla Germania da parte del regime di Saddam.

La rappresentanza diplomatica del nostro paese, in conclusione, rendendo omaggio a tutti i bambini i cui sogni sono stati sepolti sotto le macerie della guerra, ha ancora una volta sottolineato la necessità di proteggere il diritto dei bambini a godere di una vita e di un'infanzia in sicurezza.