Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il generale di brigata Mohammad Akraminia, portavoce dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, recandosi nel sud del paese, ha incontrato e colloquiato con comandanti, funzionari e personale delle unità dell'esercito a Bandar Abbas, Kuhestak, sulla linea costiera, a Sirik e Jask.

Il portavoce dell'esercito, a margine di questi incontri, sottolineando la completa consapevolezza dei combattenti delle forze armate sugli sviluppi marittimi, ha dichiarato: dall'est all'ovest dello Stretto di Hormuz è sotto l'osservazione e il controllo delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, e il dominio e la prontezza operativa delle forze armate nel controllo delle acque della regione e l'osservazione continua dei movimenti marittimi sono del tutto evidenti.

Il generale di brigata Akraminia, riferendosi al ruolo storico della resistenza del popolo iraniano contro le potenze straniere, si è rivolto ai combattenti: oggi voi siete di fronte a una potenza che si considera una superpotenza militare mondiale. La fermezza e la resistenza dei combattenti iraniani contro un tale nemico sono un orgoglio grande e duraturo sul piano nazionale e religioso, e i vostri sforzi, cari, nelle posizioni operative hanno impedito la realizzazione degli obiettivi del nemico.

Il portavoce dell'esercito ha poi considerato gli sforzi dei combattenti presenti sulle posizioni costiere un fattore importante nel fallimento del nemico nel raggiungimento dei suoi obiettivi e ha sottolineato: il nemico finora non è riuscito a raggiungere obiettivi come l'occupazione del territorio, la divisione del paese e il dominio sull'Iran, e questa fermezza è dovuta agli sforzi, all'impegno e alla prontezza dei combattenti delle forze armate.