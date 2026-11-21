Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il diciannovesimo drone avanzato MQ-1 dell'esercito americano aggressore è stato distrutto dal fuoco della difesa aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione nel cielo dell'isola di Qeshm pochi minuti fa.
21 novembre 2026 - 22:12
Codice notizia: 1893230
Source: ABNA24
Il diciannovesimo drone avanzato MQ-1 dell'esercito americano aggressore è stato distrutto dal fuoco della difesa aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione nel cielo dell'isola di Qeshm pochi minuti fa.
Il tuo commento