Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita l'emittente Al-Jazeera, Haidar al-Aboudi, portavoce del governo iracheno, ha annunciato che il primo ministro del paese ha sottolineato che nessuna arma si trova al di fuori del controllo del governo.

Riferendosi allo schieramento di unità sostitutive della polizia e dell'«Hashd al-Shaabi» nella regione di Jurf al-Nasr, ha affermato che questo processo è proceduto con calma e senza problemi.

Il portavoce del governo iracheno ha anche dichiarato che il governo del paese è sulla via del miglioramento, poiché affronta alcune questioni complesse.

Ha sottolineato che la sovranità dello Stato sarà applicata su tutto il territorio iracheno e che anche le forze dell'«Hashd al-Shaabi» operano sotto il comando del comandante in capo delle forze armate.

Ha continuato dicendo che la costituzione irachena vieta la formazione di gruppi armati al di fuori delle competenze del governo.

In precedenza, alti funzionari della sicurezza irachena in una conferenza stampa, annunciando l'apertura di un quartier generale centrale per il controllo e il comando a Jurf al-Nasr, avevano annunciato l'inizio dello schieramento di unità sostitutive della polizia e dell'«Hashd al-Shaabi» in questa regione.