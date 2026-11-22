Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, « Donald Trump », il presidente degli Stati Uniti, che ha subito una sconfitta alle elezioni di metà mandato del Congresso, in un messaggio su Truth Social ha scritto: le frontiere aperte distruggono i paesi!
Il presidente degli Stati Uniti, che sente il pericolo della ripresa della potenza dei democratici nel Congresso di questo paese, continuando la sua abitudine di autocelebrazione ha affermato: anche l'America, prima del mio arrivo, si era molto avvicinata a un tale destino!
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