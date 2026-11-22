Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, « Donald Trump », il presidente degli Stati Uniti, che ha subito una sconfitta alle elezioni di metà mandato del Congresso, con la preoccupazione della ripresa della potenza dei democratici ha annunciato: se Chuck Schumer diventa leader della maggioranza al Senato, lavorare con lui sarà molto difficile per me

Il presidente degli Stati Uniti ha continuato: lui una volta in precedenza nella posizione di « leader » ha subito una grave sconfitta e ha avuto una delle peggiori prestazioni della storia. Non ho quasi dubbi che fallirà di nuovo

« Donald Trump » ha poi aggiunto: tutto ciò che ha fatto è stato alimentare la cospirazione fabbricata « Russia, Russia, Russia » e decine di altre cospirazioni e inganni; azioni che hanno reso la mia vittoria alle elezioni del 2024 facile e gloriosa. È ricominciato!