Iran replica al G7 sull'attacco alla petroliera Mercer Street

ABNA24 : attacco alla petroliera israeliana definendo le accuse contro l'Iran una messa in scena.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh ha dichiarato: "Va notato che questo incidente è avvenuto a pochi giorni prima dell'insediamento del nuovo presidente della Repubblica islamica dell'Iran, che è una manifestazione del trasferimento democratico di potere in Iran".

In una dichiarazione congiunta, le nazioni del G7 hanno accusato l’Iran di aver attaccato la Mercer Street al largo delle coste dell’Oman.

"Tali scenari infondati, spesso sostenuti dal regime sionista, sono progettati per confondere l'atmosfera e, purtroppo, vengono condivisi da coloro che sono subito pronti per conclusioni irrealistiche e poco sagge. In effetti, per gli sperti e per chi conosce la storia di questa regione, la pianificazione di tali cospirazioni da parte del regime sionista non costituisce alcuna novita', ha detto il portavoce.

La Repubblica Islamica dell'Iran è pienamente impegnata a garantire la via navigabile strategica del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz e la considera parte della sua sicurezza ed è ancora pronta a cooperare con i paesi regionali per stabilire, stabilire e garantire la stabilità del collettivo sistema di sicurezza nella regione e non esiterà a difendere i suoi diritti sovrani in questo settore.

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