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Sri Lanka, proteste contro governo: dichiarato stato di emergenza

2 aprile 2022 - 17:26
Codice notizia: 1244071
Sri Lanka, proteste contro governo: dichiarato stato di emergenza

COLOMBO - Il governo dello Sri Lanka ha dichiarato lo stato di emergenza conferendo alle forze di sicurezza ...

ampi poteri dopo che, giovedì, centinaia di persone hanno tentato di assaltare la sua residenza. presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha affermato che si è verificata una "emergenza pubblica nello Sri Lanka" che necessita leggi dure per arrestare sospetti.

I manifestanti venerdì 1° aprile hanno bloccato le principali strade del Paese. La nazione dell’Asia meridionale sta affrontando una grave carenza di beni essenziali, forti aumenti dei prezzi e frequenti tagli di corrente in quella che è considerata ormai la più profonda recessione dopo l’indipendenza del Paese dalla Gran Bretagna nel 1948. 

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