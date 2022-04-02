Sri Lanka, proteste contro governo: dichiarato stato di emergenza

ampi poteri dopo che, giovedì, centinaia di persone hanno tentato di assaltare la sua residenza. presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha affermato che si è verificata una "emergenza pubblica nello Sri Lanka" che necessita leggi dure per arrestare sospetti.

I manifestanti venerdì 1° aprile hanno bloccato le principali strade del Paese. La nazione dell’Asia meridionale sta affrontando una grave carenza di beni essenziali, forti aumenti dei prezzi e frequenti tagli di corrente in quella che è considerata ormai la più profonda recessione dopo l’indipendenza del Paese dalla Gran Bretagna nel 1948.

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