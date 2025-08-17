Il numero di martiri a Gaza a causa della fame ha raggiunto le 251 persone

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna, il Ministero della Salute di Gaza ha riferito oggi, sabato, che nelle ultime 24 ore, altre 11 persone, tra cui un bambino, sono morte a causa di malnutrizione e fame.

Secondo Anadolu, Munir al-Bursh, il direttore generale del Ministero della Salute nella Striscia di Gaza, ha annunciato che il numero di martiri a causa della fame e della malnutrizione in questa striscia ha raggiunto le 251 persone, tra cui 108 bambini.

Ha avvertito che, nelle condizioni attuali, 40.000 neonati a Gaza stanno affrontando una grave malnutrizione, una situazione che può avere conseguenze irreversibili sulla loro crescita e sopravvivenza.

Secondo lui, anche 1.000 bambini hanno subito amputazioni a causa della malnutrizione e della mancanza di farmaci e hanno un bisogno urgente di cure mediche e riabilitazione.

Il direttore generale del Ministero della Salute nella Striscia di Gaza, riferendosi alle gravi condizioni umanitarie, ha dichiarato che anche il personale medico è in uno stato di estremo esaurimento e affaticamento, mentre la crisi della malnutrizione tra la popolazione ha raggiunto un livello senza precedenti.

Secondo al-Bursh, finora sono stati registrati oltre 28.000 casi di grave malnutrizione a Gaza e solo negli ospedali 500 neonati sono in cura a causa della malnutrizione.

Ha avvertito che il proseguimento dell'assedio e l'impedimento all'ingresso di aiuti alimentari e medicinali possono ulteriormente aggravare la catastrofe umanitaria a Gaza.