Gaza: 185 morti per fame registrati in agosto

PIC. Un totale di 185 persone a Gaza sono morte di fame e malnutrizione nel mese di agosto, ha dichiarato il ministero della Salute di Gaza, avvertendo che gli effetti catastrofici della carestia nell’enclave stanno peggiorando.

In un comunicato diffuso martedì, il ministero ha aggiunto che oltre 70 persone, tra cui 12 bambini, sono morte da quando il monitoraggio globale della fame, l’Integrated Food Security Phase Classification (IPC), ha confermato che a Gaza è in corso una carestia.

Il ministero ha inoltre affermato che 43.000 bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione, insieme a oltre 55.000 donne incinte e in allattamento.

Due terzi delle donne incinte soffrono di anemia, il tasso più alto degli ultimi anni, ha aggiunto il ministero.

In un contesto correlato, l’Ufficio Media del Governo di Gaza (GMO) ha dichiarato lunedì che soltanto 534 camion di aiuti su circa 3.000 previsti sono entrati a Gaza negli ultimi cinque giorni.

Il GMO ha confermato che le consegne di aiuti alla Striscia di Gaza restano enormemente insufficienti a soddisfare i bisogni, aggiungendo che la maggior parte dei camion che sono riusciti a passare sono stati “saccheggiati”.

Negli ultimi 35 giorni, soltanto 3.188 camion — pari ad appena il 15% dei 21.000 necessari a coprire i bisogni umanitari di base — sono riusciti a raggiungere Gaza, secondo i dati del GMO.