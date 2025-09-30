Attacco a una nave da carico battente bandiera olandese vicino alle coste di Aden, Yemen

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) – Abna – la società britannica di sicurezza marittima Ambrey ha annunciato che una nave da carico battente bandiera olandese è stata attaccata a 120 miglia nautiche a sud-est del porto di Aden, Yemen.

L'Ufficio per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito (UKMTO) ha riferito che un proiettile sconosciuto è stato lanciato contro la nave, provocando un incendio a bordo. Radar marittimi e rapporti locali hanno anche segnalato la presenza di fumo intorno alla nave.

Ambrey ha confermato che la nave non aveva attivato il suo sistema di identificazione automatica (AIS) al momento dell'incidente. In precedenza, la stessa nave era già stata attaccata il 23 settembre mentre era in rotta verso Gibuti.

La compagnia armatrice e operatrice della nave, "Minervafakhracht", ha dichiarato in un comunicato che l'imbarcazione è stata gravemente danneggiata a seguito dell'esplosione di una bomba sconosciuta. A seguito dell'attacco, si è verificato un incendio sul ponte e due membri dell'equipaggio sono rimasti feriti.

Attualmente è in corso l'operazione di evacuazione dei 19 membri dell'equipaggio tramite elicottero, con la collaborazione delle navi presenti nella zona.