Preoccupazione dei Sionista per la Ripetizione di Operazioni Simili a "Alluvione di Al-Aqsa"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, l'Istituto per la Sicurezza Nazionale del regime sionista, pubblicando i risultati di un sondaggio nel secondo anniversario dell'operazione "Alluvione di Al-Aqsa", ha annunciato che la fiducia del 63% dei sionisti nel gabinetto di Netanyahu è diminuita dall'inizio della guerra contro la Striscia di Gaza.

Secondo il rapporto, più della metà dei sionisti è anche preoccupata che operazioni simili all'operazione "Alluvione di Al-Aqsa" si ripetano. Essi ritengono che sia giunto il momento di porre fine alla guerra di Gaza.

È da notare che i più recenti rapporti pubblicati dall'Ufficio Centrale di Statistica del regime sionista indicano che, per la prima volta negli ultimi decenni, il numero di sionisti che sono fuggiti dai territori occupati è aumentato rispetto a coloro che si sono recati in quest'area.