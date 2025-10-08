  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Preoccupazione dei Sionista per la Ripetizione di Operazioni Simili a "Alluvione di Al-Aqsa"

8 ottobre 2025 - 13:55
News ID: 1736348
Source: ABNA24
Preoccupazione dei Sionista per la Ripetizione di Operazioni Simili a "Alluvione di Al-Aqsa"

L'Istituto per la Sicurezza Nazionale del regime sionista ha riportato il timore e la preoccupazione dei sionisti riguardo alla ripetizione di operazioni simili a "Alluvione di Al-Aqsa" contro questo regime.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, l'Istituto per la Sicurezza Nazionale del regime sionista, pubblicando i risultati di un sondaggio nel secondo anniversario dell'operazione "Alluvione di Al-Aqsa", ha annunciato che la fiducia del 63% dei sionisti nel gabinetto di Netanyahu è diminuita dall'inizio della guerra contro la Striscia di Gaza.

Secondo il rapporto, più della metà dei sionisti è anche preoccupata che operazioni simili all'operazione "Alluvione di Al-Aqsa" si ripetano. Essi ritengono che sia giunto il momento di porre fine alla guerra di Gaza.

È da notare che i più recenti rapporti pubblicati dall'Ufficio Centrale di Statistica del regime sionista indicano che, per la prima volta negli ultimi decenni, il numero di sionisti che sono fuggiti dai territori occupati è aumentato rispetto a coloro che si sono recati in quest'area.

Your Comment

You are replying to: .
captcha