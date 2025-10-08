  1. Home
Malesia: Tel Aviv liberi immediatamente gli attivisti pro-Palestina

8 ottobre 2025 - 13:56
News ID: 1736350
Source: ABNA24
Il Primo Ministro malese ha condannato l'atto di pirateria marittima del regime sionista contro le navi della "Flottiglia della Libertà" dirette a Gaza e ha chiesto l'immediato rilascio degli attivisti pro-Palestina detenuti dal regime sionista.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Reuters, il Primo Ministro malese ha sottolineato: "Condanniamo fermamente l'attacco dei militari israeliani contro la Flottiglia della Libertà diretta alla Striscia di Gaza. Questo è considerato un atto provocatorio in violazione delle leggi internazionali."

Ha dichiarato: "Tel Aviv deve rilasciare immediatamente gli attivisti malesi. I militari israeliani non devono maltrattarli."

Va notato che, ore prima, gli organizzatori della Flottiglia della Libertà avevano annunciato che i militari sionisti avevano attaccato tutte le navi della flottiglia e rapito 150 attivisti pro-Palestina.

