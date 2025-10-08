Malesia: Tel Aviv liberi immediatamente gli attivisti pro-Palestina

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Reuters, il Primo Ministro malese ha sottolineato: "Condanniamo fermamente l'attacco dei militari israeliani contro la Flottiglia della Libertà diretta alla Striscia di Gaza. Questo è considerato un atto provocatorio in violazione delle leggi internazionali."
Ha dichiarato: "Tel Aviv deve rilasciare immediatamente gli attivisti malesi. I militari israeliani non devono maltrattarli."
Va notato che, ore prima, gli organizzatori della Flottiglia della Libertà avevano annunciato che i militari sionisti avevano attaccato tutte le navi della flottiglia e rapito 150 attivisti pro-Palestina.
