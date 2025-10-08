  1. Home
Nuovi Dettagli sui Negoziati per il Cessate il Fuoco a Gaza; Hamas Rifiuta Due Punti del Piano Trump

8 ottobre 2025 - 13:57
News ID: 1736351
Source: ABNA24
Un media sionista ha annunciato che il movimento Hamas non ha accettato il disarmo della resistenza tra le clausole del piano Trump e chiede il completo ritiro del regime sionista da Gaza.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Canale 14 della televisione del regime sionista, riferendosi ai dettagli dei colloqui tenuti al Cairo per l'attuazione del piano del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un cessate il fuoco a Gaza, ha annunciato che finora Hamas ha respinto la clausola sul disarmo e richiede il completo ritiro del regime sionista dalla Striscia di Gaza. Insiste su un accordo su tutte le clausole della proposta, e solo dopo tutto ciò avverrà il rilascio dei prigionieri.

Secondo questo media sionista, la delegazione di Hamas ha anche chiesto garanzie per una completa cessazione delle operazioni militari e sottolinea che il proseguimento dei bombardamenti sulla Striscia di Gaza crea ostacoli sulla via del raggiungimento di un accordo.

Il rapporto aggiunge che la delegazione di Hamas chiede garanzie per la completa cessazione delle operazioni militari dell'esercito del regime sionista a Gaza e insiste sul fatto che la continuazione dei bombardamenti su Gaza rende difficile il processo per raggiungere un accordo.

Dall'altro lato, Canale 12 della televisione del regime sionista ha anche riportato che i negoziati di Sharm el-Sheikh continuano oggi nel loro ciclo finale con la partecipazione degli inviati di Trump, Jared Kushner e Witkoff, il Primo Ministro del Qatar e il capo dell'intelligence turca.

