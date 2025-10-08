Attacchi Notturni Successivi del Regime Sionista contro il Libano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Mayadeen, un drone sionista di tipo quadricottero ha effettuato quattro attacchi successivi la scorsa notte contro la città di Houla, iniziati con il lancio di una bomba sonora e proseguiti con il bombardamento di un caffè. Questa escalation indica la continuazione degli attacchi israeliani contro le aree di confine meridionali.

Il corrispondente di Al Mayadeen nel sud del Libano ha riferito che il drone sionista ha effettuato quattro attacchi successivi contro la città di Houla nel sud del Libano, dalla mezzanotte fino alle prime ore del mattino.

Ha spiegato che il primo attacco è iniziato con il lancio di una bomba sonora, dopodiché il drone ha colpito un caffè nella città con un proiettile, e poi ha effettuato altri tre attacchi successivi contro Houla.

Questa escalation si inserisce nel quadro di una serie di attacchi israeliani che prendono di mira ripetutamente i villaggi e le città di confine libanesi. Il regime sionista ha violato l'accordo di cessazione delle ostilità nel sud del Libano migliaia di volte dalla sua stipulazione.