Secondo l'agenzia di stampa Abna, Reuters ha riportato, citando tre funzionari della sicurezza libanesi e due funzionari sionisti, che l'esercito libanese ha rifiutato la richiesta sfacciata del regime sionista di perquisire casa per casa le regioni meridionali del Paese alla ricerca di armi.

Secondo questo rapporto, nelle scorse settimane il regime sionista ha chiesto al Libano di intraprendere questa azione per disarmare Hezbollah, ma l'esercito del Paese ha sottolineato che tali azioni potrebbero portare all'inizio di conflitti interni.

Funzionari libanesi hanno sottolineato a Reuters che Tel Aviv chiede a Beirut perquisizioni casa per casa, ma ciò non accadrà mai.

Nonostante ciò, l'esercito libanese, in linea con i dettami degli Stati Uniti e del regime sionista, ha affermato di poter dichiarare il sud del Libano libero dalle armi di Hezbollah entro la fine di quest'anno solare.

Tutto questo avviene mentre gli attacchi di terra e aerei del regime sionista contro il Libano continuano, nonostante l'attuazione di un cessate il fuoco tra le due parti.