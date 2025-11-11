Approvazione preliminare del disegno di legge per l'esecuzione dei prigionieri palestinesi in Israele

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il parlamento del regime sionista ha approvato ieri sera, nella sua prima revisione, il disegno di legge sull'esecuzione dei prigionieri palestinesi, presentato da un deputato sionista.

Si prevede che nella fase successiva questo disegno di legge sarà esaminato dalle commissioni specializzate del parlamento del regime sionista.

Nella prima fase di approvazione di questo disegno di legge, 30 deputati hanno votato a favore e 19 hanno votato contro.

Dopo l'approvazione preliminare, Itamar Ben Gvir, Ministro della Sicurezza Interna del regime sionista, era estremamente euforico e ha distribuito dolci in parlamento!

Secondo questa legge, chiunque commetta l'omicidio di un sionista con obiettivi "razzisti" e che danneggi l'immagine del regime sionista sarà giustiziato. Inoltre, questa sentenza può essere emessa da un tribunale militare con il parere di un certo numero di giudici, e non con il loro consenso unanime, e non è soggetta a riduzione della pena.

Ieri, nove organizzazioni palestinesi per i diritti umani hanno sottolineato in una dichiarazione congiunta che le autorità del regime di occupazione sionista hanno eseguito esecuzioni per anni utilizzando vari metodi, anche prima dell'approvazione di qualsiasi legge ufficiale.

Queste organizzazioni legali hanno aggiunto che l'aspetto più pericoloso di questa legge è la sua retroattività, che non ha precedenti nel diritto penale, e che è destinata ad essere applicata retroattivamente dopo l'approvazione.

La dichiarazione aggiunge anche che il gabinetto del regime sionista, e in particolare il Ministro della Sicurezza Interna, Itamar Ben Gvir, sta cercando, attraverso l'approvazione di questa legge, di "fornire copertura legale per esecuzioni di massa" che potrebbero prendere di mira centinaia di prigionieri palestinesi, inclusi i membri delle Brigate Al-Qassam catturati durante o dopo l'operazione del 7 ottobre 2023.