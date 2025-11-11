Ahmad al-Shara alla Casa Bianca; un incontro senza cerimonie e con messaggi nascosti

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) News Agency - Abna, il Ministero degli Affari Esteri siriano ha annunciato che gli Stati Uniti hanno ribadito il loro sostegno al raggiungimento di un accordo di sicurezza tra Israele e Siria.

Questa posizione è emersa dopo l'incontro tra i ministri degli Esteri di Stati Uniti, Siria e Turchia a Washington e durante la visita ufficiale negli Stati Uniti del Presidente siriano, Ahmad al-Shara.

A tale riguardo, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione sta lavorando con Israele per migliorare i rapporti con la Siria. Rispondendo a una domanda sul passato del Presidente siriano, che fino a poco tempo fa era nella lista nera di Washington come ex comandante di Al-Qaeda, ha detto: "Alcuni dicono che il suo passato sia stato movimentato... tutti noi abbiamo avuto un passato movimentato."

Asaad al-Sheibani, Ministro degli Esteri siriano, ha anche descritto l'incontro tra Al-Shara e Trump come "costruttivo", affermando che durante l'incontro è stato posto l'accento sul sostegno all'unità nazionale siriana e alla ricostruzione del Paese.

In un messaggio sulla piattaforma social "X", ha scritto: "Questo incontro si è tenuto dopo mesi di intensa preparazione e tutte le dimensioni del dossier siriano sono state esaminate."

Un viaggio senza cerimonie e lo sguardo sui risultati

La visita negli Stati Uniti di Ahmad al-Shara, Presidente di transizione siriano, è stata accompagnata da un'accoglienza fredda e calcolata da parte di Washington; tanto che è entrato alla Casa Bianca dalla porta di servizio. Questo è un segnale dei rapporti condizionali degli Stati Uniti e di un processo sperimentale nel percorso di normalizzazione politica.

Al-Akhbar del Libano ha scritto: Mentre i funzionari della transizione siriana hanno descritto la visita come storica e la prima presenza di un presidente siriano sul suolo americano, il governo degli Stati Uniti ha ospitato Al-Shara senza alcuna formalità ufficiale. L'incontro con Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, si è svolto a porte chiuse e non sono stati pubblicati dettagli significativi.

La Casa Bianca ha emesso solo un breve comunicato, dichiarando che Trump aveva incontrato Al-Shara. Allo stesso tempo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ricordato che tutte le sanzioni imposte alla Siria, comprese quelle presidenziali e la "Legge Caesar", sono state sospese.

In un comunicato emesso dalla Presidenza siriana, si afferma che l'incontro si è svolto alla presenza dei ministri degli Esteri dei due Paesi, Asaad al-Sheibani e Marco Rubio, e che i colloqui si sono concentrati sulle relazioni bilaterali, sui modi per svilupparle e sulle questioni regionali e internazionali di interesse comune.

Questa visita è avvenuta dopo ampi preparativi da parte di Washington, tra cui la rimozione del nome di Ahmad al-Shara e del suo Ministro dell'Interno dalla lista del terrorismo del Consiglio di Sicurezza. Lo scopo di queste azioni è stato indicato come la preparazione del terreno per l'adesione del governo di transizione siriano alla coalizione internazionale anti-ISIS e l'avvio di una nuova fase di negoziati tra Siria e Israele. Thomas Barrack, l'inviato speciale degli Stati Uniti in Siria, ha espresso la speranza che un accordo tra Damasco e Tel Aviv venga firmato entro la fine dell'anno in corso; un accordo che potrebbe portare alla normalizzazione delle relazioni.