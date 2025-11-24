La quarta notte di lutto per il martirio di Hazrat Zahra (SA) si è tenuta con la presenza della Guida Suprema

Secondo l'agenzia di stampa Abna, in concomitanza con la quarta notte di lutto presso l'Hosseinieh dell'Imam Khomeini (RA), la cerimonia della sera del martirio di Hazrat Zahra (pace su di lei) si è tenuta stasera (lunedì sera) con la partecipazione del Leader della Rivoluzione Islamica e di migliaia di fedeli Fatemidi e di diverse categorie di persone.

Durante questa cerimonia, Hojjat-ul-Islam wal-Muslimin Masoud Aali, nel suo discorso, ha spiegato il ruolo del "Ma'rouf" (il bene) e del "Munkar" (il male) sociale e influente nella società e, oltre a ciò, nel fronte della Verità, affermando: "Hazrat Zahra (pace su di lei), con la sua azione e le sue parole, ha preservato il più grande 'Ma'rouf' del fronte della Verità, ovvero Hazrat Amir al-Mu'minin Ali (pace su di lui), e impedendo l'accadimento del più grande 'Munkar', ovvero la deviazione dal fronte della Wilayat (Tutela), è diventata in realtà la 'Custode del fronte della Verità'".

Inoltre, durante questa cerimonia, il Sig. Mahmoud Karimi ha recitato una lamentazione e cantato una nenia in onore di Hazrat Siddiqa (pace su di lei).