Larijani: Non resta altra strada se non affrontare il regime sionista fasullo

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ali Larijani, Segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, in seguito all'assassinio di Haytham Ali Tabatabai, uno dei comandanti anziani di Hezbollah, da parte del regime sionista, ha pubblicato un messaggio sulla rete sociale X scrivendo:
"Nella notte del martirio di Fatima Zahra (pace su di lei), uno dei veri seguaci di quella signora dei due mondi, il fratello mujahid 'Haytham Ali Tabatabai', uno dei comandanti anziani di Hezbollah, insieme ad alcuni suoi amici, è stato martirizzato per mano dei sionisti criminali.
Loro hanno raggiunto il loro desiderio, ma Netanyahu continuerà la sua avventura fino a quando tutti capiranno che non resta altra strada se non affrontare questo regime fasullo.
Esprimo le mie condoglianze per questa perdita al caro Leader di Hezbollah e ai suoi membri mujahid."
