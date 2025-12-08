Araqchi: Non ascoltiamo i diktat americani; negoziati solo sulla base dei diritti nucleari

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Sayyed Abbas Araqchi, Ministro degli Affari Esteri, in un'intervista con il media giapponese Kyodo, in risposta alla domanda se i negoziati tra Iran e Stati Uniti riprenderanno, ha affermato: "Attualmente, non siamo convinti che siano pronti per un negoziato serio e reale; vogliono dettare [le condizioni] e io non sono la persona che ascolta i diktat degli altri."

"La realtà è che, come lei ha accennato, durante la guerra di 12 giorni, le nostre installazioni nucleari sono state bombardate, distrutte e hanno subito gravi danni. Questa è chiaramente una grave violazione del diritto internazionale e forse la più grande violazione del diritto internazionale, perché un'installazione nucleare pacifica sotto la supervisione dell'Agenzia è stata bombardata. Ciò ha creato seri rischi e sfide: rischio di radiazioni, munizioni inesplose nell'installazione e, come sapete, le minacce continuano. Ora affrontiamo anche minacce alla sicurezza e preoccupazioni per la sicurezza."

"Sfortunatamente, non ci sono precedenti per il bombardamento di un'installazione nucleare pacifica. Pertanto, non esiste un protocollo o una linea guida per l'ispezione di tali installazioni. Questa è stata la mia domanda al Direttore Generale dell'Agenzia: esiste un metodo o un protocollo per ispezionare tali installazioni? Hanno risposto di no, perché non ci sono precedenti. Questa è la prima volta che un'installazione nucleare pacifica sotto supervisione viene bombardata. Pertanto, non possiamo riprendere le ispezioni a meno che non concordiamo sulla metodologia di ispezione di un'installazione bombardata. Abbiamo avviato negoziati con l'Agenzia per raggiungere questo accordo e il quadro di cooperazione al Cairo è stato raggiunto per risolvere questo problema."

"È importante che l'Agenzia abbia accettato che abbiamo bisogno di un nuovo quadro di cooperazione. Ma sfortunatamente, dopo l'accordo al Cairo, i tre paesi europei e gli Stati Uniti hanno perseguito il meccanismo di 'snap-back' nel Consiglio di Sicurezza, il che era illegale, e non riteniamo che abbiano il diritto di attivare questo meccanismo."