Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Shahab, il quotidiano Yediot Aharonot ha ammesso che, dopo un periodo significativo e due anni di guerra estenuante su diversi fronti, l'esercito del regime sionista sta entrando in una fase difficile.

Il rapporto afferma che l'esercito israeliano ha perso le sue principali priorità e Tel Aviv sta assistendo a un esodo di massa di ufficiali qualificati dall'esercito.

Il rapporto sottolinea inoltre che l'esercito israeliano ha subito una serie di dolorose sconfitte e fallimenti militari nelle aree di confine.

In precedenza, anche i funzionari sionisti avevano messo in guardia contro il pericolo di un'intensificazione della guerra interna tra Katz e Zamir e le sue conseguenze sull'esercito del regime sionista.

Hanno avvertito che la guerra tra Katz e Zamir porterà al crollo dell'esercito del regime sionista; un esercito che sta fondamentalmente affrontando una crisi di risorse umane.