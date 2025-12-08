Mosse di Israele per Attuare un Piano Quinquennale in Cisgiordania

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Al Jazeera, il quotidiano Yediot Aharonot ha riferito che Bezalel Smotrich, Ministro delle Finanze del regime sionista, ha stanziato 2 miliardi e 700 milioni di Shekel (valuta del regime) per costruire 17 nuovi insediamenti in Cisgiordania.

Secondo il rapporto, i suddetti insediamenti sionisti dovrebbero essere costruiti in Cisgiordania entro i prossimi cinque anni.

In precedenza, era stato anche riportato che il regime sionista aveva intensificato le sue azioni per evacuare la Cisgiordania dai suoi abitanti originari.

L'emigrazione forzata degli abitanti di varie città e regioni della Cisgiordania si è intensificata sotto la diretta supervisione di Benjamin Netanyahu, nell'ambito del piano per espandere le aree occupate.

Gli occupanti israeliani hanno interrotto le vie di comunicazione in Cisgiordania per anni attraverso l'espansione degli insediamenti.