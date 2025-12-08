Ministro Sudanese: Gli Emirati Arabi Uniti Stanno Giocando un Ruolo Distruttivo in Sudan

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Arabi 21, Moulana Abdullah Mohamed Darf, Ministro della Giustizia del Sudan, ha accusato gli Emirati Arabi Uniti di svolgere un ruolo funzionale al servizio degli interessi delle potenze internazionali che cercano di dominare le ricchezze del Sudan e di ottenere influenza nel continente africano.

Darf ha sottolineato che le Forze Armate Sudanesi sono riuscite a prendere il controllo di circa l'80% del territorio sudanese e che i resti delle milizie armate non hanno più alcuna influenza nella maggior parte delle regioni del Sudan.

Il ministro sudanese ha descritto i crimini delle milizie delle Forze di Supporto Rapido in città come Fasher e Geneina come "oltre l'immaginazione" e ha sottolineato che il governo non negozierà con loro prima della completa consegna delle loro armi. Ha aggiunto che il popolo sudanese non accetterà alcuna loro presenza politica o militare a causa del loro passato sanguinoso e delle loro violazioni dei diritti dei civili.

Darf ha accennato al fatto che il Sudan è stato pugnalato alle spalle da alcuni paesi regionali, in primis gli Emirati Arabi Uniti e il Ciad. Ha anche affermato che il mondo arabo e la comunità internazionale hanno trascurato di ritenere responsabili le milizie armate per i loro crimini.

Ha aggiunto che l'Egitto ha svolto un ruolo positivo nel sostenere l'unità del Sudan sotto la guida delle sue forze armate, e che l'Arabia Saudita, in collaborazione con gli Stati Uniti, sta perseguendo un'iniziativa di pace, e il governo sudanese sta rispondendo positivamente a questi sforzi, con la speranza di raggiungere una pace reale in un Sudan unito.

Il Sudan è stato testimone di un vasto conflitto armato tra le Forze Armate Sudanesi e le Forze di Supporto Rapido dalla metà del 2023, che ha portato allo sfollamento di centinaia di migliaia di civili e alla distruzione su larga scala delle infrastrutture in aree come Fasher, Geneina, Khartoum e Omdurman.

Il governo sudanese ha rivolto aspre critiche al ruolo degli Emirati Arabi Uniti in questa crisi, considerandoli un fattore di destabilizzazione nel paese e un tentativo di sfruttare le ricchezze naturali e gli investimenti del settore privato a favore dell'influenza regionale e internazionale. Khartoum ha anche accusato altri paesi regionali di tentare di interferire negli affari interni del Sudan e di ostacolare il raggiungimento di una soluzione pacifica.