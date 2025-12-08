Migliaia di Soldati Israeliani Colpiti da Malattie Psichiatriche

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Quds, il Ministero della Guerra del regime sionista ha dichiarato che 22.000 soldati sionisti sono stati feriti dall'inizio dell'Operazione Alluvione di Al-Aqsa.

Il rapporto afferma che il 58% di questi soldati soffre di problemi mentali e psicologici. È stato anche sottolineato che 142 soldati sionisti sono stati costretti a usare la sedia a rotelle. Inoltre, 88 di loro hanno subito amputazioni.

La radio dell'esercito di questo regime ha anche ammesso che, a causa della diffusione dei problemi psicologici tra i soldati sionisti, 85.000 militari sono stati sottoposti a trattamento nel reparto di riabilitazione.

In precedenza, fonti sioniste avevano anche riportato l'aumento dei suicidi tra i soldati sionisti che avevano partecipato alla guerra di Gaza.