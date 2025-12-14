Nuovi movimenti delle forze del regime sionista nella periferia di Quneitra in Siria

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita SANA, fonti siriane hanno riferito di nuovi movimenti del regime sionista nel sud della Siria.

Le fonti siriane hanno annunciato che i militari israeliani sono entrati nella cittadina di Rweihina, nella periferia di Quneitra.

I militari sionisti hanno anche istituito un posto di blocco e sparato bengala.

È da notare che, sin dalla caduta del precedente regime in Siria, il regime sionista ha condotto estesi attacchi contro la Siria e, poco tempo fa, ha bombardato alcune aree di Damasco con il pretesto di sostenere i Drusi.

Dalla caduta del regime di Bashar al-Assad, l'esercito di questo regime, attraversando la linea di separazione tra le Alture del Golan occupate e la Siria, ha continuato l'occupazione delle aree vicine al Golan nelle province di Daraa e Quneitra.