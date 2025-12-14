Brigate Qassam: Il nostro diritto di rispondere al regime sionista è garantito

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Mayadeen, le Brigate Izz ad-Din al-Qassam, l'ala militare del movimento Hamas, hanno annunciato ufficialmente il martirio di "Raed Saad", comandante del dipartimento di produzione di equipaggiamento militare di queste brigate, in un'operazione di assassinio da parte del regime sionista, porgendo le loro condoglianze per il suo martirio.

La dichiarazione delle Brigate Qassam afferma: "Il nostro grande comandante 'Raed Saad' è partito per il suo Signore dopo un lungo ed eccezionale periodo di sacrificio e servizio in vari campi del jihad e della resistenza. Questo grande martire ha portato il suo percorso di jihad al culmine comandando il dipartimento delle industrie militari delle Brigate Qassam, che ha costituito uno dei pilastri più importanti della creatività della nostra resistenza durante l'Operazione Alluvione di Al-Aqsa."

Le Brigate Qassam hanno sottolineato: "Il nemico ha oltrepassato tutte le linee rosse assassinando i comandanti e i figli del popolo palestinese e con la sua aggressione quotidiana e continua contro il nostro popolo in diverse aree della Striscia di Gaza."

Un'altra sezione della dichiarazione afferma che il nemico sionista sta persino ignorando il "Piano Trump" e che il Presidente degli Stati Uniti e i mediatori devono assumersi la responsabilità di queste pericolose aggressioni.

Le Brigate Qassam hanno affermato di aver nominato un nuovo comandante per svolgere i compiti precedentemente affidati al martire Abu Muath (Raed Saad), sottolineando: "Il nostro percorso di jihad non si fermerà e l'assassinio dei leader non indebolirà la nostra determinazione e volontà."

L'ala militare del movimento Hamas ha concluso la sua dichiarazione avvertendo il regime sionista: "Il nostro diritto di rispondere all'aggressione degli occupanti è garantito e abbiamo il diritto di difenderci con tutte le forze."