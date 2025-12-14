  1. Home
Jihad Islamica: Il movimento Hamas ha creato una svolta nella storia della lotta del popolo palestinese

14 dicembre 2025 - 23:30
Il Movimento del Jihad Islamico, rilasciando una dichiarazione in occasione del 38° anniversario della fondazione del movimento Hamas, ha sottolineato che la formazione di questo movimento ha creato una svolta decisiva nella storia della lotta della nazione palestinese contro gli occupanti.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Mayadeen, il Movimento del Jihad Islamico in Palestina ha rilasciato una dichiarazione per congratularsi per il 38° anniversario della fondazione del Movimento di Resistenza Islamica Palestinese (Hamas).

Nella dichiarazione del Jihad Islamico si legge: "Ci congratuliamo per il 38° anniversario della fondazione di Hamas. La fondazione del movimento Hamas ha creato una svolta nella storia della lotta del popolo palestinese."

La dichiarazione ha poi sottolineato: "La formazione del movimento Hamas ha creato un punto di svolta determinante nella storia del conflitto con gli occupanti e ha dato grande motivazione e slancio alla Resistenza in Palestina per affrontare i piani volti a distruggere la causa palestinese."

Il Movimento del Jihad Islamico, commemorando i leader e i comandanti martiri del movimento Hamas, in particolare lo sceicco Ahmed Yassin, così come Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar, e tutti i leader, martiri e figli di questo movimento, ha osservato: "Ribadiamo ancora una volta il patto di fratellanza, sangue e jihad che ci unisce e ci lega ai nostri fratelli di Hamas e a tutte le forze della Resistenza."

La dichiarazione del Jihad Islamico è stata rilasciata mentre Khalil al-Hayya, capo del movimento Hamas nella Striscia di Gaza, ha detto oggi in un discorso in occasione del 38° anniversario della fondazione del movimento che Hamas sottolinea la cooperazione congiunta con i gruppi palestinesi con l'obiettivo di raggiungere l'unità nazionale e rimarrà saldo sulla via della resistenza e della liberazione della Palestina.

