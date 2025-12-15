  1. Home
Naini: Nuove dimensioni del potere dell'Iran emergono in guerra

15 dicembre 2025 - 13:06
Il portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Sepah) ha dichiarato: "Certamente, anche se dovesse iniziare una guerra, il nemico si troverebbe di fronte a una nuova potenza in varie dimensioni militari della Repubblica Islamica."

Il Generale Ali Mohammad Naini, portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, parlando delle nuove conquiste difensive e di sicurezza del Sepah, ha affermato: "Certamente raggiungeremo nuovi risultati in tutti i campi: armi, tattiche e pianificazione; non pensiamo in altro modo."

Egli ha sottolineato: "Certamente, anche se dovesse iniziare una guerra, il nemico si troverebbe di fronte a una nuova potenza in varie dimensioni militari della Repubblica Islamica. Tuttavia, queste cose devono essere sperimentate sul campo di battaglia e il nemico dovrà vederne gli effetti proprio lì."

